«Чужой против Хищника»: Чем закончится противостояние Залужного и Зеленского
Владимир Рогов в эфире НСН дал оценку главному внутриполитическому скандалу года на Украине.
Политическая карьера главнокомандующего вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного может взлететь на фоне нестабильной ситуации вокруг президента страны Владимира Зеленского. Об этом в разговоре с НСН заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
CNN со ссылкой на свои источники сообщает, что Зеленский подпишет указ об увольнении Залужного к концу следующей недели. Телеканал также подтверждает информацию о встрече президента и главкома ВСУ в понедельник, в ходе которой Залужному было объявлено об увольнении.
«Залужный все больше понимает, насколько доступно и легко в нынешних условиях дается политическая карьера. Если полгода назад у него было сомнений куда больше, то сейчас с каждым уколом Залужного со стороны Зеленского уровень мотивации заниматься подобными вещами только растет. Зеленский боится потерять власть. Он прекрасно понимает, что Залужный – единственный кандидат, который легко победит его без всяких движений во втором туре», - сказал Рогов.
Он напомнил, что идея мобилизации полумиллиона граждан Украины принадлежит партии Владимира Зеленского.
«Инициаторами мобилизации в 500 тысяч человек выступали депутаты от партии «Слуга народа» [партия Зеленского, прим. Ред] – вряд ли такой страшный Залужный взял и заставил депутатов «Слуги народа» говорить и требовать мобилизации полумиллиона человек. Когда пришло понимание, насколько это токсичная тема, и насколько она вызывает негатив в обществе – сразу сказали, что это инициатива Залужного. Классическое противостояние «Чужой против Хищника». Кто бы ни выиграл, проиграют люди», - добавил политик.
Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские власти следят за ситуацией вокруг главкома ВСУ Валерия Залужного, и констатировал, что у Киева на сегодняшний день скопилось много проблем. Заявление пресс-секретаря президента России приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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