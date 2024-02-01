«Чужой против Хищника»: Чем закончится противостояние Залужного и Зеленского

Политическая карьера главнокомандующего вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного может взлететь на фоне нестабильной ситуации вокруг президента страны Владимира Зеленского. Об этом в разговоре с НСН заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

CNN со ссылкой на свои источники сообщает, что Зеленский подпишет указ об увольнении Залужного к концу следующей недели. Телеканал также подтверждает информацию о встрече президента и главкома ВСУ в понедельник, в ходе которой Залужному было объявлено об увольнении.