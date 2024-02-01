Сенатор Цеков не увидел смысла в снятии главкома ВСУ Залужного

Разговоры об отставке главнокомандующего Валерия Залужного только подтвердили серьезный кризис политической верхушки Украины, заявил член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в интервью НСН. Он подчеркнул, что любые перестановки в ВСУ глобально не повлияют на ход СВО.

К концу недели украинский президент Владимир Зеленский подпишет указ об увольнении главнокомандующего Валерия Залужного, сообщает CNN со ссылкой на источник. Зеленский якобы в понедельник уже сообщил о принятии соответствующего решения. По сведениям телеканала, в числе возможных преемников — глава Управления военной разведки Кирилл Буданов и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский.