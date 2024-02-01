Сенатор Цеков не увидел смысла в снятии главкома ВСУ Залужного
Перестановки в украинской верхушке - симптом её разрушения, но ситуацию в стране и на фронте они не изменят, заявил в эфире НСН сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Разговоры об отставке главнокомандующего Валерия Залужного только подтвердили серьезный кризис политической верхушки Украины, заявил член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в интервью НСН. Он подчеркнул, что любые перестановки в ВСУ глобально не повлияют на ход СВО.
К концу недели украинский президент Владимир Зеленский подпишет указ об увольнении главнокомандующего Валерия Залужного, сообщает CNN со ссылкой на источник. Зеленский якобы в понедельник уже сообщил о принятии соответствующего решения. По сведениям телеканала, в числе возможных преемников — глава Управления военной разведки Кирилл Буданов и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский.
«Мы в России не должны расслабляться, несмотря на все эти новости. То, что конфликт есть в украинской политической верхушке, это было понятно и до всех этих разговоров вокруг Залужного. Это говорит о том, что на Украине очень большая нестабильность внутриполитическая, что они не имеют общего плана действий, что у них идет борьба за власть, за денежные потоки. Все эти события показывают зарубежным странам, что результатом их бессмысленной поддержки Украины стало разрушение государства. Если раньше низы только разрушали, посылая на фронт, люди воевали за интересы европейцев, американцев, то теперь разрушается и верхушка государства», - рассказал он.
Цеков считает, что любые перестановки на Украине не изменят ситуацию на фронте кардинальным образом.
«Перестановки, которые там могут быть, ситуацию кардинальным образом не изменят. Украина как двигалась в направлении катастрофы, так и будет двигаться. Любой из преемников будет плох для России, но пусть на Украине дают прогнозы, как от этого что-то изменится или нет», - заключил он.
Глава украинской разведки Кирилл Буданов и командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Александр Сырский отказались от предложения президента страны Владимира Зеленского возглавить украинскую армию, сообщила ранее британская газета Times, передает «Радиоточка НСН».
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