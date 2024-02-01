Залужный призвал снизить зависимость ВСУ от западных поставок
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный написал статью для американского телеканала CNN.
Залужный назвал основные направления, на которых Украине нужно сосредоточиться в 2024 году.
В частности, главком указал на слабые места украинского военно-промышленного комплекса. Залужный призвал создать инфраструктуру для технологического перевооружения и снизить зависимость ВСУ от поставок тяжелой техники.
Также военачальник обратил внимание на значительное преимущество России в мобилизационных ресурсах. По его мнению, Украина не может достичь паритета с РФ без «непопулярных мер».
Ранее украинские СМИ сообщили об отставке Залужного. Позже Минобороны Украины опровергло информацию, напоминает «Радиоточка НСН».
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