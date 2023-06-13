«Необходимая мера»: Липовой поддержал идею Минобороны подписать контракты с добровольцами
Герой России Сергей Липовой в разговоре с НСН назвал логичным и заключение договоров добровольцев с военным ведомством, и заявления Пригожина о нежелании их подписывать.
Систему сотрудничества Минобороны РФ с добровольцами нужно было ввести еще в начале специальной военной операции на Украине, заявил НСН генерал-майор авиации, герой России, председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой.
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Накануне три бригады и четыре отдельных отряда из состава добровольческого штурмового корпуса подписали контракты с Минобороны. Первый договор был подписан с отрядом «Ахмат». В то же время Евгений Пригожин заявил, что его ЧВК «Вагнер» «не будет подписывать никаких контрактов с Шойгу». Липовой отметил, что в истории с контрактами правы как руководство Минобороны, так и основатель ЧВК «Вагнер».
«До этого была большая неразбериха. В контрактах будут четко прописаны их права, денежное довольствие, лечение, отпуск и так далее. Это уравняет их с другими военнослужащими Минобороны, в которых соглашения примерно аналогичного содержания. Чтобы навести порядок в этом отношении! Сейчас надеюсь, что с подписанием этих контрактов ситуация нормализуется, и военнослужащие добровольцы будут целенаправленно выполнять свои обязанности, не думая о том, если что случится, где они будут лечиться, какие у них права, обязанности и так далее», - сказал Липовой.
Он назвал это обязательной мерой, в которой бойцы нуждались еще на старте спецоперации на Украине.
«Это необходимая мера, нужно было сделать еще в начале специальной военной операции. Не сделали тогда, хотя бы сегодня пусть будет ясность в этом вопросе, потому что было очень много перекосов», - отметил генерал.
При этом собеседник считает, что в заявлениях основателя «Вагнера» Евгения Пригожина нет ничего противоречащего философии частной военной компании.
«Как только подписывается контракт с Минобороны, это сразу же они зачисляются в штат ведомства. «Вагнер» – частная военная компания, которая не хочет ни с кем ни ссориться, ни входить в состав какой-либо силовой структуры. Заявления Евгения Пригожина – это заявления руководителя частной компании. Он вправе делать подобные заявления, и вправе выбирать, где и как он может ее использовать», - подытожил Липовой.
Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что вагнеровцы могут отказаться от участия в спецоперации.
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