«Уйдут в Африку?»: Чем закончится попытка Минобороны подчинить ЧВК «Вагнер»
Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов заявил НСН, что вагнеровцы не пойдут на заключение контракта с Минобороны и могут отказаться от участия в СВО.
Минобороны РФ стремится к единоначалию в рамках СВО и пытается подчинить себе "вагнеровцев", которые могут и отказаться от участия в спецоперации, заявил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с НСН.
Три бригады и четыре отдельных отряда из состава добровольческого штурмового корпуса подписали контракты с Минобороны для работы в зоне спецоперации. 12 июня был подписан первый такой контракт — с отрядом «Ахмат». При этом основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин заявил, что не будет подписывать контракт с ведомством.
«Это вопрос единоначалия, это необходимое условие для успешного ведения войны. Наполеон говорил, что один плохой полководец лучше двух хороших. А у нас как раз было двоевластие на украинском театре военных действий. Теоретически это решение Минобороны правильное, но вся ответственность за успех или неуспех боевых действий ложится лично на товарища Шойгу (министр обороны РФ, прим. НСН) и товарища Герасимова (начальник Генерального штаба ВС РФ, прим НСН). Я думаю, что они это понимают. Поможет ли это повысить эффективность боевых действий? Не могу сказать. Последние сообщения с фронтов говорят о том, что наша армия стала воевать лучше. Какой расклад будет, мы увидим в ближайшие недели», - отметил он.
При этом Прохватилов добавил, что таким решением военное ведомство пытается «подчинить» себе ЧВК «Вагнер», с чем не могут согласиться вагнеровцы.
«Минобороны пытается такими косвенными методами подчинить себе группу «Вагнера», но "вагнеровцы" на это не пойдут. Что будет дальше? Я бы рекомендовал «Вагнеру» сосредоточиться на африканском проекте. При этом ЧВК «Вагнер» - это единственное подразделение русских войск, которые везде и всегда добиваются успеха. Что касается Минобороны, такого сказать нельзя, но это и понятно - различные перегруппировки, жесты доброй воли. Я бы поставил "вагнеровцев" в резерв, дав им пополнить свои силы. Если обстановка ухудшится, дал бы им команду вмешаться и отразить противника. Я думаю, приказу верховного главнокомандующего они подчинятся», - заключил собеседник НСН.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в регионе сформировали два новых полка из опытных бойцов для отправки в зону проведения специальной военной операции, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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