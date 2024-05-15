«Плохо и еще хуже»: Марочко о ситуации для Украины под Часовым Яром
Украине пришлось «переполовинить» 19-тысячную группировку под Часовым Яром, при этом киевские военачальники в замешательстве, не понимая, где будет главный удар российских войск, сказал в эфире НСН Андрей Марочко.
Положение украинских войск на Донбассе существенно осложнилось из-за переброски трех бригад на Харьковское направление, заявил в интервью НСН подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов) ранее назвал близкой к критической ситуацию под Харьковом. По его словам, Киев готовится и к российскому наступлению в Сумской области. По данным ТАСС, группировка украинских войск на востоке Часова Яра сейчас оказалась в оперативном окружении.
«Сейчас украинским военным ввиду ограниченности контингента нужно, по сути, выбирать между плохим и очень плохим. Им приходится затыкать бреши на линии боевого соприкосновения, поскольку она увеличилась, а брать из резервов практически неоткуда. Они перебрасывают и с Донецкого направления, и с Купянского, что позволяет нашим войскам продвигаться и там. Украинская группировка под городом Часов Яр составляла около 19 тысяч боевиков, ее сейчас переполовинили и три бригады отправили на Харьковское направление. Для украинского командования это очень больно», - сказал Марочко.
По его мнению, украинские военачальники сейчас в замешательстве.
«Там, где они оголят фронт, будут бреши. Это касается всех направлений – от Херсонской области до Харьковского направления. Они ждут наступление в Сумской области, не исключают продвижение наших войск в направлении Киева. Украинские военачальники в замешательстве вместе со своими так называемыми западными партнерами, они не понимают, где же у нас будет основной удар». – заключил собеседник НСН.
Военный корреспондент Александр Коц ранее предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что основной целью российского наступления в Харьковской области Украины является создание «санитарной зоны» для прекращения обстрелов Белгорода. Взятие самого Харькова он назвал «очень отдаленной перспективой».
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