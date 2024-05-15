Положение украинских войск на Донбассе существенно осложнилось из-за переброски трех бригад на Харьковское направление, заявил в интервью НСН подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов) ранее назвал близкой к критической ситуацию под Харьковом. По его словам, Киев готовится и к российскому наступлению в Сумской области. По данным ТАСС, группировка украинских войск на востоке Часова Яра сейчас оказалась в оперативном окружении.