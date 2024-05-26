ВС РФ освободили населенный пункт Берестовое под Харьковом
Подразделения российской группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Берестовое в Харьковской области, заявили в Министерстве обороны РФ.
«Подразделения группировки войск «Запад» в результате успешных боевых действий освободили населенный пункт Берестовое Харьковской области», - сообщается в сводке ведомства.
Российские силы нанесли поражение 77-й аэромобильной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ). Противник потерял до 285 военнослужащих, уточнили в Минобороны.
Ранее подразделения «Южной» группировка войск освободили населенные пункты Белогоровка, Клещеевка и Андреевка в Донецкой республике, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Король Великобритании Карл III написал письмо Зеленскому
- ВС РФ освободили населенный пункт Берестовое под Харьковом
- Украинский FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль в Шебекине
- Решение о начале переговоров по вступлению Молдавии в Евросоюз могут принять летом
- Медведев предрек мировую войну в случае удара США по целям в РФ
- Грузинский премьер обвинил президента страны в измене родине
- На подстанции в Днепропетровской области обнаружили взрывное устройство
- В Санкт-Петербурге под Литейным мостом столкнулись два теплохода
- МО: В Харьковской области российские военные эвакуировали жителей Волчанска от обстрелов ВСУ
- Володин: У Зеленского больше нет права выступать от имени Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru