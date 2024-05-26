ВС РФ освободили населенный пункт Берестовое под Харьковом

Подразделения российской группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Берестовое в Харьковской области, заявили в Министерстве обороны РФ.

Генштаб ВСУ заявил о потере позиции на покровском направлении

«Подразделения группировки войск «Запад» в результате успешных боевых действий освободили населенный пункт Берестовое Харьковской области», - сообщается в сводке ведомства.

Российские силы нанесли поражение 77-й аэромобильной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ). Противник потерял до 285 военнослужащих, уточнили в Минобороны.

Ранее подразделения «Южной» группировка войск освободили населенные пункты Белогоровка, Клещеевка и Андреевка в Донецкой республике, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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