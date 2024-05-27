В ЛНР сообщили об обнаружении останков более 1,2 тысячи жертв обстрелов ВСУ

Межведомственная рабочая группа по розыску захоронений жертв украинской агрессии извлекла из стихийных захоронений останки более 1,2 тысячи мирных жителей, погибших при обстрелах ВСУ, с 2021 года. Об этом сообщила руководитель группы, омбудсмен Луганской Народной Республики Анна Сорока.

По ее словам, по состоянию на 1 мая МРГ подняла останки 1 209 погибших, пишет Ura.ru.

«Идентифицировано более 55%. Работы по идентификации останков не прекращаются», — отметила Сорока в беседе с ТАСС.

Глава МРГ подчеркнула, что специалисты ежедневно получают новые сведения, позволяющие экспертам точно установить место захоронения погибшего, а его близким - получить документы и выплаты. Омбудсмен указала, что процесс идентификации погибших ускорят поправки в закон о государственной геномной регистрации, которые позволят проводить геномную регистрацию близких родственников пропавших без вести.

