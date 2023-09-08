«Спираль смерти!»: Зеленский оказался в ловушке из-за провала ВСУ и угроз Запада
Киеву пророчат демографический кризис, энергетический коллапс и фатальные потери на фоне провального контрнаступления, остановить которое Зеленский не может из-за страха перед Западом.
Украина столкнулась с рядом проблем на фоне «провального» контрнаступления ВСУ, отменить которое Киев уже не может из-за давления западных «партнеров».
Так, академик Элла Либанова из Национальной академии наук Украины заявила, что страна рискует попасть в «спираль смерти» из-за демографического кризиса. По ее словам, одна из проблем сегодня – это уезжающие украинки репродуктивного возраста.
Специалист напомнила, что уже в 2019 года Украина была последней в Европе по уровню рождаемости. Она подчеркнула, что восстановить рождаемость будет сложно уже в любом случае.
Также эксперты не устают говорить о «фатальных» потерях ВСУ, а Зеленский разыскивает украинцев по всей Европе, чтобы заставить их служить.
В ближайшее время Киеву предрекают еще один коллапс – коммунальный. Украинские СМИ отмечают, что из-за проблем с газом в ряде регионов уже начали массово отключать горячую воду. Выяснилось, что компания «Нафтогаз Трейдинг» выдавила тепловиков с торговой площадки, а местные газовщики начали перекрывать газ конкурентам.
При этом глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко недавно предупреждал, что на теплоэлектростанциях фиксируется и дефицит угля.
«Могу только посоветовать украинцам запасаться генераторами, бесперебойниками и теплой одеждой», - сказал он, намекая на скорый приход холодов.
До этого глава наблюдательного совета украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук говорил, что катастрофа с приходом холодов может произойти, если случится отключение какой-либо АЭС.
6 сентября украинский лидер Владимир Зеленский на заседании Ставки верховного главнокомандующего страны отметил, что правительству республики «есть над чем работать» в вопросах подготовки энергосистемы Украины к зиме.
При этом Украина решила не помогать с газом и своим соседям. 17 августа министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Киев не намерен вести переговоры с Москвой по поводу продления контракта на транзит газа в Европу.
Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в интервью НСН объяснил, что Украина потеряет порядка полумиллиарда долларов в случае прекращения транзита российского газа, а для России это последний маршрут в Западную Европу.
«Политики и представители компаний боятся контактировать с Россией и "Газпромом" по поводу нового контракта, опасаясь, что их обвинят в предательстве Родины, потому что там сплошь и рядом такая охота на ведьм. С другой стороны, на Украину активно давят США, которые планомерно пытаются вытеснить Россию с газового рынка Европы. «Артерия через Украину осталась последней, через которую мы поставляем газ во всю Западную и Центральную Европу. Австрия, Чехия, Словакия, Германия, Италия, Франция и ряд других страны получают газ только транзитом через Украину», - предупредил он.
Министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек накануне сообщил, что промышленности Германии грозит остановка без российских энергоносителей. Решающую роль в поддержании производств на территории страны будет играть планируемый терминал сжиженного природного газа на северном побережье Германии, сказал Хабек.
Очевидно, что нарастающие проблемы не заставляют Европу и Украину прекратить конфронтацию с Россией. Так, бывший разведчик ВС США Скотт Риттер объяснил в интервью каналу New Rules, что Украина не сможет прекратить попытки контрнаступления из страха перед Западом.
«Если украинцы решат остановиться и вернуться к обороне, то они не получат истребители F-16, танки и вооружения. Поэтому они должны жертвовать всем сейчас, надеясь, что у них останется хоть что-то», - сказал он.
Он считает, что нынешнее положение дел Украины говорит о том, что президент Украины Владимир Зеленский оказался в ловушке.
Надежды Киева на новые военные «пакеты», конечно, небезосновательны. Накануне стало известно, что в рамках нового пакета Соединенные Штаты предоставят Украине оружие на общую сумму $175 миллионов. Согласно пресс-релизу, в анонсированные поставки вошли 120-миллиметровые боеприпасы для танков Abrams. Как уточняется, эти снаряды содержат сердечник из обедненного урана.
Эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин отметил в беседе с НСН, что у России есть более существенные способы борьбы с вражеской бронетехникой, чем снаряды с обедненным ураном, поэтому такие снаряды не смогут кардинально изменить ситуацию для Украины.
«Они обеспечивают лучшее бронепробитие и, конечно, негативно повлияют на ведение боевых действий против Украины, но вовсе не фатально. На поле боя и без них есть существенный арсенал средств для борьбы с вражеской бронетехникой», — сказал Костикин.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это решение США «очень плохой новостью». По его словам, Вашингтон намерен и дальше поддерживать Украину «в состоянии войны до последнего украинца», не жалея на это никаких средств.
На Украине же надеются, что ситуацию переломить им помогут поставки западных истребителей. При этом в Киеве понимают, что F-16 не смогут появиться в арсенале Украины в ближайшие шесть месяцев. Об этом ранее заявил на тот моменте еще министр обороны Украины Алексей Резников.
Истребители F-16 не появятся у Украины до весны и уже никак не помогут контрнаступлению, заявил в интервью НСН генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой.
«По большому счету, даже факт появления истребителей F-16 им уже не поможет и коренным образом не повлияет на ситуацию. Истребители – это очень сложная техника, которой нужно уметь управлять. Чтобы они в одночасье появились над полем боя, таких чудес не бывает», - сказал Липовой.
15 августа глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина почти исчерпала свой военный ресурс. Он указал, что США под лозунгом поддержки Украины зачищают военные арсеналы иностранных партнеров, по сути, открывая рынок для продукции своего военно-промышленного комплекса.
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