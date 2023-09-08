Украина столкнулась с рядом проблем на фоне «провального» контрнаступления ВСУ, отменить которое Киев уже не может из-за давления западных «партнеров».

Так, академик Элла Либанова из Национальной академии наук Украины заявила, что страна рискует попасть в «спираль смерти» из-за демографического кризиса. По ее словам, одна из проблем сегодня – это уезжающие украинки репродуктивного возраста.

Специалист напомнила, что уже в 2019 года Украина была последней в Европе по уровню рождаемости. Она подчеркнула, что восстановить рождаемость будет сложно уже в любом случае.

Также эксперты не устают говорить о «фатальных» потерях ВСУ, а Зеленский разыскивает украинцев по всей Европе, чтобы заставить их служить.



В ближайшее время Киеву предрекают еще один коллапс – коммунальный. Украинские СМИ отмечают, что из-за проблем с газом в ряде регионов уже начали массово отключать горячую воду. Выяснилось, что компания «Нафтогаз Трейдинг» выдавила тепловиков с торговой площадки, а местные газовщики начали перекрывать газ конкурентам.

При этом глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко недавно предупреждал, что на теплоэлектростанциях фиксируется и дефицит угля.

«Могу только посоветовать украинцам запасаться генераторами, бесперебойниками и теплой одеждой», - сказал он, намекая на скорый приход холодов.