«Борьба за Работино и Крым»: Поездка Блинкена в Киев подарила ВСУ снаряды с ураном
Госсекретарь США Энтони Блинкен неожиданно прибыл в Киев с официальным визитом, после чего ВСУ пообещали снаряды с обедненным ураном. На поле боя без изменений – Киев грезит Крымом, российские силы отбивают атаки.
Госсекретарь США Энтони Блинкен неожиданно прибыл в Киев с официальным визитом. О его визите стало известно накануне, однако он не был официально подтвержден.
Отмечается, что визит государственного секретаря в столицу Украины продлится два дня. По данным СМИ, глава внешнеполитического ведомства США будет обсуждать в Киеве ход контрнаступления.
Кроме того, госсекретарь постарается оценить меры, которые могут потребоваться для повышения энергобезопасности Украины. Ожидалось, что он должен объявить о новом пакете помощи для Украины на сумму более $1 млрд.
Почти сразу же Блинкен «заметил прогресс» в контрнаступлении ВСУ. При этом он предпочел не уточнять, какие именно действия ВСУ стали успешными, однако отметил, что рад положительному эффекту от наступления украинской армии.
И, конечно, обещанный новый пакет военной помощи Украине не заставил себя долго ждать. Стало известно, что в рамках нового пакета Соединенные Штаты предоставят Украине оружие на общую сумму $175 миллионов.
В новый транш вошли артиллерийские боеприпасы и системы противовоздушной обороны. В Вашингтоне пообещали, что вскоре на Украину прибудут танки Abrams.
Согласно пресс-релизу, в анонсированные поставки вошли 120-миллиметровые боеприпасы для танков Abrams. Как уточняется, эти снаряды содержат сердечник из обедненного урана.
При этом у России есть более существенные способы борьбы с вражеской бронетехникой, чем снаряды с обедненным ураном, поэтому такие снаряды не смогут кардинально изменить ситуацию для Украины. Об этом НСН заявил эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин.
«Они обеспечивают лучшее бронепробитие и, конечно, негативно повлияют на ведение боевых действий против Украины, но вовсе не фатально. На поле боя и без них есть существенный арсенал средств для борьбы с вражеской бронетехникой», — сказал Костикин.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал необъявленный заранее визит в Киев государственного секретаря США Энтони Блинкена. По словам представителя Кремля, Вашингтон намерен и дальше поддерживать Украину «в состоянии войны до последнего украинца», не жалея на это никаких средств.
Однако, по словам Пескова, такого рода помощь со стороны США не имеет шансов повлиять на ход спецоперации.
Военные эксперты также не верят, что Киеву что-то может помочь. Особое внимание уделяется «фатальным потерям» ВСУ. Накануне основная битва, как на поле боя, так и в СМИ, разразилась за село Работино в Запорожской области.
Утром 6 сентября врио главы региона Евгений Балицкий в эфире «Соловьев Live» заявил, что «российские военные тактически оставили село Работино в Запорожской области». По словам политика, село «осталось только на карте», российские бойцы заняли высоту близ Работино, при этом ВСУ находятся на менее выгодных позициях.
Позже глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с НСН объяснил, что украинские силы взять село Работино в Запорожской области не смогли, они превращают его в «серую зону»: под контролем ВСУ находятся северная и центральная части населенного пункта.
«Работино ВСУ еще не взяли! Ситуация в районе тяжелая, идут кровопролитные бои. Северная часть и центр находятся под контролем противника. Точнее, в центре они находятся в единственном условно сохранившемся бетонном здании школы. Сидят они в развалинах… Южная часть находится в «серой» зоне, и на самых окраинах на юго-западе остаются несколько наших опорных пунктах и огневых позиций. Наши ребята находятся на высотах южнее и оттуда под огневым контролем держат практически весь поселок. Было отбито несколько атак, противник понес потери и в живой силе, и в технике, и продвижения у противника в Работине нет», - отметил он.
Рогов подтвердил, что ситуация в населенном пункте сложная, интенсивность обстрелов со стороны ВСУ увеличивается, но российские силы отбивают атаки противника, а украинские силы ценой сверхусилий просто превращают населенный пункт в «серую зону». По его словам, украинские силы перебрасывают новые подразделения на Запорожское направление, так как резервы заканчиваются.
Эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков в интервью НСН пояснил, что населенный пункт Работино Запорожской области, близ которого ведутся ожесточенные боевые действия, не сможет открыть войскам ВСУ дорогу на Крым, как рассчитывает Киев.
«Основной удар контрнаступления украинских войск предполагался как раз на южном направлении (Запорожье, Херсон). Их главная задача — выйти к Крыму и перерезать пути снабжения российских войск. По всей видимости, украинское командование полагает, что оборона российской армии близ Работина недостаточно сильна, и пытается развить там успех. Однако у ВСУ ничего не получится, поскольку у украинской армии нет ни сил, ни средств для столь масштабных наступательных операций. Самое же главное — у Украины нет резервов», - добавил он.
Бывший советник Леонида Кучма Олег Соскин заявил, что Владимир Зеленский находится в панике из-за нехватки живой силы у ВСУ.
«Почему истерика еще такая у Зеленского - потому, что нет живой силы и огромные потери», - рассказал эксперт.
15 августа глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина почти исчерпала свой военный ресурс. Он указал, что США под лозунгом поддержки Украины зачищают военные арсеналы иностранных партнеров, по сути, открывая рынок для продукции своего военно-промышленного комплекса.
5 сентября он заявил, что украинская армия потеряла свыше 66 тысяч солдат с начала контрнаступления.
«Пытаясь скрыть провал наступления, украинские боевики атакуют гражданские объекты и выдают эти теракты за военные победы», - цитирует Шойгу официальный Telegram-канал военного ведомства.
Накануне президент РФ Владимир Путин назвал полным провалом контрнаступление ВСУ.
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