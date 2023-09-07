«Борьба за Работино и Крым»: Поездка Блинкена в Киев подарила ВСУ снаряды с ураном

Госсекретарь США Энтони Блинкен неожиданно прибыл в Киев с официальным визитом. О его визите стало известно накануне, однако он не был официально подтвержден.

Отмечается, что визит государственного секретаря в столицу Украины продлится два дня. По данным СМИ, глава внешнеполитического ведомства США будет обсуждать в Киеве ход контрнаступления.

Кроме того, госсекретарь постарается оценить меры, которые могут потребоваться для повышения энергобезопасности Украины. Ожидалось, что он должен объявить о новом пакете помощи для Украины на сумму более $1 млрд.

Почти сразу же Блинкен «заметил прогресс» в контрнаступлении ВСУ. При этом он предпочел не уточнять, какие именно действия ВСУ стали успешными, однако отметил, что рад положительному эффекту от наступления украинской армии.

И, конечно, обещанный новый пакет военной помощи Украине не заставил себя долго ждать. Стало известно, что в рамках нового пакета Соединенные Штаты предоставят Украине оружие на общую сумму $175 миллионов.

В новый транш вошли артиллерийские боеприпасы и системы противовоздушной обороны. В Вашингтоне пообещали, что вскоре на Украину прибудут танки Abrams.

Согласно пресс-релизу, в анонсированные поставки вошли 120-миллиметровые боеприпасы для танков Abrams. Как уточняется, эти снаряды содержат сердечник из обедненного урана.