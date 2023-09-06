«Есть над чем работать»: Зеленский оценил подготовку энергосистемы Украины к зиме

Украинский лидер Владимир Зеленский на заседании Ставки верховного главнокомандующего страны отметил, что правительству республики «есть над чем работать» в вопросах подготовки энергосистемы Украины к зиме. Об этом президент Украины сообщил в своем Telegram-канале.

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Глава государства отметил, что все участники процесса получили определенные задачи с точными сроками выполнения. Зеленский также пообещал уделить подготовке энергосистемы страны к зимнему периоду особое внимание.

Также на заседании с докладами выступали глава правительства Украины Денис Шмыгаль, вице-премьер Александр Кубраков и представители энергосектора.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что половина объектов энергосистемы страны повреждена. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
ТЕГИ:ЗимаУкраинаЭнергоснабжениеЭнергетикаВладимир Зеленский

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