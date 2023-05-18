Советник Пушилина Гагин: Украинская армия не добилась ни одного значимого прорыва

По его словам, Киев не добился ни одного значимого прорыва на фоне заявлений о скором контрнаступлении. В России понимают, что обещанных прорывов нет.

Гагин при этом отметил, что недооценивать украинскую армию не стоит из-за полученной техники для контрнаступления. Украина до сих пор «ищет слабые места» войск России для нанесения удара.

Как сообщалось ранее, армия России устранила возможности для контрнаступления ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

