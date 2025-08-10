Юрист: В РФ с 1 сентября в СНТ запретят предпринимательскую деятельность

С 1 сентября 2025 года в российских СНТ полностью запретят предпринимательскую деятельность. Об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на юриста Никиту Кулачкина.

Юрист предрек скорое раскрытие ограбления почты в Москве

Он напомнил, что поправки, внесенные в соответствующий закон, запрещают открывать на участках хостелы, склады, мастерские и автосервисы. Отмечается, что все постройки на территориях СНТ должны быть использованы только для личных нужд граждан.

По словам юриста, нарушителям грозит административная ответственность. При этом Кулачкин добавил, что проверки будут устраиваться чаще, так как местные власти получат допоснования для их проведения.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что россиянам за заброшенные загородные участки грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:ДачаЗапретПредпринимательствоРоссияЗакон

Горячие новости

Все новости

партнеры