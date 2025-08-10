СМИ: Исполнительное производство комика-иноагента Слепакова закрыто
В отношении комика-иноагента, музыканта Семена Слепакова было закрыто исполнительное производство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.
По данным источника, это произошло после погашения им задолженности по делу о нарушении правил деятельности иноагента.
До этого стало известно, что судебные приставы открыли исполнительное производство о взыскании с комика, покинувшего РФ после начала СВО, задолженности по делу о нарушении правил деятельности иностранного агента. Таганский суд в Москве признал музыканта виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ.
В связи с этим ему был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. В установленный срок Слепаков не оплатил его, поэтому и было открыто исполнительное производство.
Минюст внес Семена Слепакова в реестр иноагентов в апреле 2023 года.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что СБУ прекратила розыск актера-иноагента Алексея Панина (внесен в перечень террористов и экстремистов в России).
