СМИ: Исполнительное производство комика-иноагента Слепакова закрыто

До этого стало известно, что судебные приставы открыли исполнительное производство о взыскании с комика, покинувшего РФ после начала СВО, задолженности по делу о нарушении правил деятельности иностранного агента. Таганский суд в Москве признал музыканта виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ.

В связи с этим ему был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. В установленный срок Слепаков не оплатил его, поэтому и было открыто исполнительное производство.

Минюст внес Семена Слепакова в реестр иноагентов в апреле 2023 года.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что СБУ прекратила розыск актера-иноагента Алексея Панина (внесен в перечень террористов и экстремистов в России).