WBO: Боксер Уракава умер из-за полученных травм в бою с Сайто
Японский боксер Хиромаса Уракава скончался от травм, полученных в бою со своим соотечественником Едзи Сайто. Об этом говорится на странице Всемирной боксерской организации (WBO) в одной из соцсетей.
Об этом стало известно еще 9 августа. Умершему спортсмену было 28 лет. В организации принесли соболезнования родным и близким Уракавы, а также боксерскому сообществу.
Издание «The Ring» писало, что смерть спортсмена наступила вследствие черепно-мозговой травмы. Отмечалось, что он успел перенести операцию на головном мозге.
Поединок Уракавы и Сайто состоялся 2 августа в зале Коракуэн в Токио. После боев того дня, когда травмы, которые привели к смерти, также получил другой японский боксер Сигетоси Котари, Японская боксерская комиссия объявила, что все титульные бои Восточной и Тихоокеанской боксерской федерации (OPBF) теперь будут проходить в 10 раундов вместо 12, передал «BBC Sport». СМИ писали, что Котари скончался через несколько дней после поединка с Ямато Хато.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Подмосковье во время матча умер 26-летний футболист.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ОП предложили вписывать внуков в паспорта их дедушек и бабушек
- WBO: Боксер Уракава умер из-за полученных травм в бою с Сайто
- СМИ: Исполнительное производство комика-иноагента Слепакова закрыто
- Юрист: В РФ с 1 сентября в СНТ запретят предпринимательскую деятельность
- Медведев предложил Трампу отправить спецназ США для уничтожения наемников ВСУ
- Turkish Airlines не прислала часть багажа на пяти рейсах из Антальи
- Губернатор: При атаке БПЛА ВСУ в Саратовской области повредилось промпредприятие
- В России определили самый молодой город
- Минобороны: За ночь ПВО сбили над РФ более 120 дронов ВСУ
- В Госдуме предложили ограничить наценку на 25 социально значимых продуктов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru