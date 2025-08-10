WBO: Боксер Уракава умер из-за полученных травм в бою с Сайто

Японский боксер Хиромаса Уракава скончался от травм, полученных в бою со своим соотечественником Едзи Сайто. Об этом говорится на странице Всемирной боксерской организации (WBO) в одной из соцсетей.

Об этом стало известно еще 9 августа. Умершему спортсмену было 28 лет. В организации принесли соболезнования родным и близким Уракавы, а также боксерскому сообществу.

Издание «The Ring» писало, что смерть спортсмена наступила вследствие черепно-мозговой травмы. Отмечалось, что он успел перенести операцию на головном мозге.