WBO: Боксер Уракава умер из-за полученных травм в бою с Сайто

Японский боксер Хиромаса Уракава скончался от травм, полученных в бою со своим соотечественником Едзи Сайто. Об этом говорится на странице Всемирной боксерской организации (WBO) в одной из соцсетей.

Об этом стало известно еще 9 августа. Умершему спортсмену было 28 лет. В организации принесли соболезнования родным и близким Уракавы, а также боксерскому сообществу.

Издание «The Ring» писало, что смерть спортсмена наступила вследствие черепно-мозговой травмы. Отмечалось, что он успел перенести операцию на головном мозге.

Поединок Уракавы и Сайто состоялся 2 августа в зале Коракуэн в Токио. После боев того дня, когда травмы, которые привели к смерти, также получил другой японский боксер Сигетоси Котари, Японская боксерская комиссия объявила, что все титульные бои Восточной и Тихоокеанской боксерской федерации (OPBF) теперь будут проходить в 10 раундов вместо 12, передал «BBC Sport». СМИ писали, что Котари скончался через несколько дней после поединка с Ямато Хато.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Подмосковье во время матча умер 26-летний футболист.

ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
