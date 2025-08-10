В МИД РФ не исключили терактов Киева перед встречей Путина и Трампа
В Москве не исключают, что Киев пойдет на провокации и теракты для обострения ситуации перед личной встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом в своем Telegram-канале написал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
По его словам, рост количества атак ВСУ по гражданским объектам показывает отношение Киева к готовящимся переговорам Москвы и Вашингтона.
Встреча Путина и Трампа состоится 15 августа на Аляске, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее издание «Financial Times» писало, что президент США в ходе личных переговоров с российским лидером подаст сигнал, что Киеву, возможно, придется уступить территорию.
