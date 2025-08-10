В МИД РФ не исключили терактов Киева перед встречей Путина и Трампа

В Москве не исключают, что Киев пойдет на провокации и теракты для обострения ситуации перед личной встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом в своем Telegram-канале написал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.