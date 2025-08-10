Нападающий «Ливерпуля» призвал УЕФА рассказать о смерти экс-футболиста сборной Палестины

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал на своей странице в социальной сети X пост в память о погибшем футболисте Сулеймане аль-Обейде. На эту публикацию ответил Салах, добавив к ней вопрос: «Может, вы расскажете нам, как он умер, где и почему?»

Ранее на этой неделе Палестинская футбольная ассоциация сообщила, что Сулейман аль-Обейд скончался в возрасте 41 года в результате израильской атаки. Бывший полузащитник национальной сборной находился среди группы людей, ожидавших доставки гуманитарной помощи на юге сектора Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».