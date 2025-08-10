На ЗАЭС объявили о критической ситуации из-за обстрелов ВСУ
Из-за почти ежедневных атак ВСУ ситуация вокруг Запорожской атомной станции (ЗАЭС) становится критической. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора по коммуникациям ЗАЭС Евгению Яшину.
По ее словам, в последнюю неделю на территории промзоны и прилегающих участков фиксируются постоянные атаки.
Яшина рассказала, что 9 августа в результате одной из атак ВСУ погиб мирный житель. По ее словам, под обстрелы также попадают сотрудники МЧС, которые ликвидирую последствия предыдущих ударов. Она также напомнила, что в 2024 году сотрудники станции получили ранения при ударе ВСУ во время устранения последствий атаки на подстанцию «Радуга».
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра близи города Энергодар. Предприятие является самым крупным по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На этой станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.
