На ЗАЭС объявили о критической ситуации из-за обстрелов ВСУ

Из-за почти ежедневных атак ВСУ ситуация вокруг Запорожской атомной станции (ЗАЭС) становится критической. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора по коммуникациям ЗАЭС Евгению Яшину.

По ее словам, в последнюю неделю на территории промзоны и прилегающих участков фиксируются постоянные атаки.