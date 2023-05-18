СМИ: армия России устранила возможности для контрнаступления ВСУ

Издание отмечает эффективность стратегии военных РФ, которая заключается в разделении территории на несколько участков, окружение каждого из них и проведение операции по его освобождению. Также российская армия заманивает натовское вооружение в эти секторы.

Al Binaa также оценило уничтожение Россией склада боеприпасов под Хмельницким. Этот удар «сломал хребет генералам НАТО». В результате российская армия устранила любые возможности проведения Киевом наступательных операций.

Ранее в администрации президента США не смогли сказать, началось ли наступление ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

