СМИ: армия России устранила возможности для контрнаступления ВСУ
Российская армия устранила возможности для наступления украинских военных, сообщает Al Binaa.
Издание отмечает эффективность стратегии военных РФ, которая заключается в разделении территории на несколько участков, окружение каждого из них и проведение операции по его освобождению. Также российская армия заманивает натовское вооружение в эти секторы.
Al Binaa также оценило уничтожение Россией склада боеприпасов под Хмельницким. Этот удар «сломал хребет генералам НАТО». В результате российская армия устранила любые возможности проведения Киевом наступательных операций.
Ранее в администрации президента США не смогли сказать, началось ли наступление ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сенатор Круз: власти работают над законопроектом об ужесточении санкций против России и Ирана
- СМИ: армия России устранила возможности для контрнаступления ВСУ
- СМИ: на Кипре предотвращено покушение на российского журналиста
- «Манчестер Сити» во второй раз вышел в финал Лиги чемпионов
- Бах: МОК хочет видеть на Олимпиаде представителей олимпийских комитетов всех государств
- Стало известно о состоянии пострадавших в Таиланде россиян
- Жителей Украины предупредили о возможной раздаче повесток на пляжах
- Киссинджер: Япония в течение пяти лет может войти в клуб ядерных держав
- УАЗ не подтвердил проведение забастовки из-за низких зарплат на заводе
- Пенсии по потере кормильца станут назначать автоматически
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru