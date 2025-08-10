Театральный режиссер Юрий Бутусов умер в возрасте 63 лет
Умер театральный режиссер Юрий Бутусов. Об этом сообщила актриса Варвара Шмыкова в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
«Ужасная трагедия. Покойтесь с миром, дорогой Ю.Н.», — написала она, сопроводив пост фотографией режиссёра.
Информацию о кончине Бутусова подтвердил также актёр и режиссёр Александр Молочников.
Как уточнила писательница и журналистка Сусанна Альперина со ссылкой на театрального критика, заместителя художественного руководителя «Театра Наций» Романа Должанского, Юрий Бутусов погиб во время купания в море в Болгарии.
После начала специальной военной операции Бутусов покинул пост главного режиссёра Театра имени Вахтангова и переехал в Париж.
Юрий Бутусов родился в 1961 году в Гатчине Ленинградской области. Он окончил режиссёрский факультет Санкт-Петербургской академии театрального искусства. Его дипломной работой стала постановка «В ожидании Годо», которая принесла ему широкое признание и престижные награды, в том числе «Золотую маску».
Режиссёр занимал должность художественного руководителя Театра имени Ленсовета в Санкт-Петербурге, а позже — Театра имени Вахтангова в Москве. Среди его наиболее ярких спектаклей — «Чайка», «Макбет. Кино.», «Король Лир» и «Отелло». Помимо режиссуры, Бутусов преподавал в ГИТИСе.
