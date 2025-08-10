В ОП предложили вписывать внуков в паспорта их дедушек и бабушек

Согласно инициативе, это можно будет сделать при наличии заявления от обоих родителей.

Рыбальченко считает, что это позволит упростить решение ряда вопросов. Например, предположил он, бабушки и дедушки смогут заселяться куда-то с внуками.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая в интервью НСН предложила сделать обязательными штампы о браке и детях в паспортах вместо автоматического указания этих данных на сайтах знакомств.