В ОП предложили вписывать внуков в паспорта их дедушек и бабушек

В России предложили разрешить вписывать информацию о наличии внуков в паспорта их дедушек и бабушек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергея Рыбальченко.

Согласно инициативе, это можно будет сделать при наличии заявления от обоих родителей.

Рыбальченко считает, что это позволит упростить решение ряда вопросов. Например, предположил он, бабушки и дедушки смогут заселяться куда-то с внуками.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая в интервью НСН предложила сделать обязательными штампы о браке и детях в паспортах вместо автоматического указания этих данных на сайтах знакомств.

