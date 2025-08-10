СМИ: В Китае задержали потенциального преемника главы МИД

Известно, что его считают возможным преемником действующего главы МИД КНР Вана И. В настоящий момент Цзяньчао является главой международного отдела ЦК Компартии Китая, который курирует отношения с иностранными политическими силами.

По данным источника, он был задержан для допроса после возвращения в Пекин из зарубежной рабочей поездки. Отмечается, что это произошло в конце июля. При этом причины задержания Цзяньчао пока официально не разглашаются.

Ранее в МИД РФ допустили, что Киев может пойти на провокации и осуществление терактов перед личной встречей президентов России и США на Аляске, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».