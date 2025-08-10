Один из участников атаки на «Крокус» выезжал для обучения терактам в Афганистан

В документах указано, что Саидакрами Рачабализода (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), действуя по указаниям руководства террористической организации, в неустановленное время прошёл обучение террористической деятельности на территории Исламского Эмирата Афганистан, куда прибыл из Турецкой Республики по поддельным документам через территорию Исламского Государства Пакистан.

Отмечается, что группировка «Вилаят Хорасан» (запрещена в РФ) создала несколько ячеек для подготовки атаки на «Крокус». Участники этих ячеек изначально не знали друг о друге и объединились только на этапе подготовки к теракту. В частности, Рачабализода и Шамсидин Фаридуни (оба внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) познакомились в Стамбуле, после чего прибыли оттуда в Россию. Остальные соучастники нападения проживали в Подмосковье, Екатеринбурге и Каспийске.

Ранее стало известно, что исполнители теракта в «Крокусе» действовали ради получения вознаграждения, а не в рамках своей идеологии, напоминает НСН.

