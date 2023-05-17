В администрации Байдена не смогли сказать, началось ли наступление ВСУ

По его словам, США не владеют информацией о наступлении ВСУ. Салливан призвал журналистов обращаться с вопросами к Киеву.

Происходящее на фронте помощник президента США назвал «напряженной военной активностью».

«Я позволю украинцам характеризовать то, что они делают», - добавил представитель Белого дома.

В интервью телеканалу Sky News заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква признал нехватку оружия для контрнаступления. Он заявил, что успехом будет «освобождение» всех утраченных территорий, передает «Радиоточка НСН».

