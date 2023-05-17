В администрации Байдена не смогли сказать, началось ли наступление ВСУ
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что не знает, начала ли украинская армия контрнаступление, пишет РИА Новости.
По его словам, США не владеют информацией о наступлении ВСУ. Салливан призвал журналистов обращаться с вопросами к Киеву.
Происходящее на фронте помощник президента США назвал «напряженной военной активностью».
«Я позволю украинцам характеризовать то, что они делают», - добавил представитель Белого дома.
В интервью телеканалу Sky News заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква признал нехватку оружия для контрнаступления. Он заявил, что успехом будет «освобождение» всех утраченных территорий, передает «Радиоточка НСН».
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