Трамп: Конфликт на Украине не завершился, так как Зеленский захотел воевать

Соглашение по урегулированию конфликта вокруг Украины не было достигнуто, поскольку президент этой страны Владимир Зеленский захотел воевать, сообщил телеканалу Fox News глава США Дональд Трамп.

Херш заявил, что Трамп осознал поспешность заявлений о сделке по Украине

«Мы могли заключить сделку… и Зеленский решил, что он хочет воевать», — сказал американский лидер, указав, что «Владимир Зеленский - не ангел».

Трамп отметил, что конфликт в конечном счете должен быть урегулирован.

Ранее Трамп заявил, что хочет встретиться с Путиным немедленно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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