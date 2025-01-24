Трамп: Конфликт на Украине не завершился, так как Зеленский захотел воевать

«Мы могли заключить сделку… и Зеленский решил, что он хочет воевать», — сказал американский лидер, указав, что «Владимир Зеленский - не ангел».

Трамп отметил, что конфликт в конечном счете должен быть урегулирован.

Ранее Трамп заявил, что хочет встретиться с Путиным немедленно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

