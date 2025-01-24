Трамп: Конфликт на Украине не завершился, так как Зеленский захотел воевать
24 января 202506:01
Соглашение по урегулированию конфликта вокруг Украины не было достигнуто, поскольку президент этой страны Владимир Зеленский захотел воевать, сообщил телеканалу Fox News глава США Дональд Трамп.
«Мы могли заключить сделку… и Зеленский решил, что он хочет воевать», — сказал американский лидер, указав, что «Владимир Зеленский - не ангел».
Трамп отметил, что конфликт в конечном счете должен быть урегулирован.
Ранее Трамп заявил, что хочет встретиться с Путиным немедленно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru