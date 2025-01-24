Росавиация: В аэропортах пяти городов ввели временные ограничения

В аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова введены временные ограничения на посадку и взлет самолетов, сообщил в Telegram-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

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По его словам, это необходимо для обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров.

Ранее стало известно, что аэропорты Домодедово и Жуковский временно закрыли на вылет и прилет. Это произошло после того, как система ПВО отразила атаку летевших на Москву беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/airportkazan
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