Росавиация: В аэропортах пяти городов ввели временные ограничения

По его словам, это необходимо для обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров.

Ранее стало известно, что аэропорты Домодедово и Жуковский временно закрыли на вылет и прилет. Это произошло после того, как система ПВО отразила атаку летевших на Москву беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

