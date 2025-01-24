Росавиация: В аэропортах пяти городов ввели временные ограничения
24 января 202506:17
В аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова введены временные ограничения на посадку и взлет самолетов, сообщил в Telegram-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
По его словам, это необходимо для обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров.
Ранее стало известно, что аэропорты Домодедово и Жуковский временно закрыли на вылет и прилет. Это произошло после того, как система ПВО отразила атаку летевших на Москву беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru