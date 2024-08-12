«Соплежуи и дипфейк»: В России возмущены ударом по Запорожской АЭС

УДАРЫ ПО ЗАЭС: «ВИДЕЛ, КУДА БЬЕТ!»

Первые сообщения об атаке Запорожской АЭС проявились около десяти вечера в воскресенье, 11 августа. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о пожаре и призвал верить только официальной информации.

«В результате обстрела города Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС. В настоящее время все 6 энергоблоков станции находятся в холодном останове, угрозы парового взрыва и иных последствий нет. Радиационный фон вокруг АЭС и города Энергодара в норме», - написал Балицкий в Telegram.

Вскоре о подробностях атаки сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Сегодня боевики ВСУ нанесли удар по Запорожской АЭС при помощи дрона-камикадзе. (…) Оператор БПЛА прекрасно видел куда бьёт. Это был целенаправленный и осознанный удар. Это очередной пример проявления ядерного терроризма, в котором так преуспел режим Зеленского при одобрительном попустительстве и содействии Запада», - написал Рогов в соцсетях.

Ну а в районе полуночи появилась официальная информация от Росатома, где говорилось уже о двух беспилотниках.

«11 августа в 20:20 и 20:32 по одной из двух градирен (сооружение для охлаждения воды – прим. НСН) Запорожской АЭС нанесено два прямых удара украинскими ударными БПЛА, в результате чего возник пожар с горением внутренних конструкций. К 23:30 силами МЧС основной пожар был потушен (…) Однако внутренним конструкциям градирни был нанесен серьезный ущерб», — сообщили в госкорпорации.

В Росатоме отметили, что удар ВСУ наносился по охлаждающему оборудованию станции, и назвали случившееся «актом ядерного терроризма».

Со своей стороны, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в этой связи, что «террористы в Киеве принялись за ядерный террор континента», задавшись вопросом: «Где Рафаэль Гросси и всё МАГАТЭ?»