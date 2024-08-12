«Соплежуи и дипфейк»: В России возмущены ударом по Запорожской АЭС
В Росатоме сообщили о серьезном повреждении внутренних конструкций градирни, Захарова разоблачила фейк и обвинила Киев в «ядерном терроре континента», а Рогозин предупредил ВСУ «даже не пытаться лезть к ЗАЭС».
Атака украинскими беспилотниками Запорожской АЭС не привела к катастрофическим последствиям. Радиационный фон вокруг станции и города Энергодара остаются в норме, при этом серьезно повреждена одна из градирен АЭС.
В Москве уже назвали нападение на станцию актом ядерного терроризма, при этом атака ВСУ прошла на фоне вбросов новых фейков, «от имени» Марии Захаровой и курского отделения КПРФ.
УДАРЫ ПО ЗАЭС: «ВИДЕЛ, КУДА БЬЕТ!»
Первые сообщения об атаке Запорожской АЭС проявились около десяти вечера в воскресенье, 11 августа. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о пожаре и призвал верить только официальной информации.
«В результате обстрела города Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС. В настоящее время все 6 энергоблоков станции находятся в холодном останове, угрозы парового взрыва и иных последствий нет. Радиационный фон вокруг АЭС и города Энергодара в норме», - написал Балицкий в Telegram.
Вскоре о подробностях атаки сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
«Сегодня боевики ВСУ нанесли удар по Запорожской АЭС при помощи дрона-камикадзе. (…) Оператор БПЛА прекрасно видел куда бьёт. Это был целенаправленный и осознанный удар. Это очередной пример проявления ядерного терроризма, в котором так преуспел режим Зеленского при одобрительном попустительстве и содействии Запада», - написал Рогов в соцсетях.
Ну а в районе полуночи появилась официальная информация от Росатома, где говорилось уже о двух беспилотниках.
«11 августа в 20:20 и 20:32 по одной из двух градирен (сооружение для охлаждения воды – прим. НСН) Запорожской АЭС нанесено два прямых удара украинскими ударными БПЛА, в результате чего возник пожар с горением внутренних конструкций. К 23:30 силами МЧС основной пожар был потушен (…) Однако внутренним конструкциям градирни был нанесен серьезный ущерб», — сообщили в госкорпорации.
В Росатоме отметили, что удар ВСУ наносился по охлаждающему оборудованию станции, и назвали случившееся «актом ядерного терроризма».
Со своей стороны, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в этой связи, что «террористы в Киеве принялись за ядерный террор континента», задавшись вопросом: «Где Рафаэль Гросси и всё МАГАТЭ?»
СОПЛЕЖУИ И ДИПФЕЙК
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси услышал Марию Захарову и все же соизволил отреагировать на произошедшее.
«Эти безрассудные атаки ставят под угрозу ядерную безопасность на станции и повышают риск ядерной аварии. Их необходимо остановить сейчас»,— заявил Гросси, не упомянув, кто именно атаковал ЗАЭС.
Кроме того, об инциденте высказался канцлер Австрии Карл Нехаммер.
«Нападения на ядерную инфраструктуру чрезвычайно опасны и обостряют ситуацию. Сегодняшний инцидент на Запорожской атомной электростанции подчеркивает важную роль МАГАТЭ и необходимость продолжения диалога, начатого на мирном саммите в Бюргенштоке. Необходимы деэскалация и переговоры», - написал Нехаммер в соцсети Х, также не упомянув роль Киева в инциденте.
Однако заявления западных политиков не убедили сенатора от Запорожской области Дмитрия Рогозина, который опубликовал в соцсетях видео горящей АЭС и сообщил, что «вчера я покинул станцию за два часа до удара».
Около семи утра Дмитрий Олегович разразился в Telegram большим постом, упомянув «безумцев», «хладнокровных преступников» и «Эуропу», а также зажавшись вопросом: «Зачем нужны эти инспекторы-шпионы МАГАТЭ, эти международные соплежуи и бездельники?»
Рогозин также обратился к тем, кто стоит за атакой на ЗАЭС.
«Хочу еще раз обратиться к противнику по поводу Запорожской АЭС: не лезьте сюда. Даже не пытайтесь. Ни вертолетным десантом, ни понтонными переправами, ни быстроходными катерами из Запорожья вниз по течению для штурма ЗАЭС. Не надо. Здесь вас ждут и уничтожат», - предупредил политик.
Киев пока не брал на себя ответственность за атаку атомной станции и не называл ее цели, но по случайному совпадению незадолго до удара в сети появился дипфейк с «заявлением» Марии Захаровой.
«Обратили внимание на очередную грубую подделку: в Интернет была вброшена видеозапись, на которой официальный представитель МИД России Мария Захарова якобы заявляет о том, что «российская сторона готова рассматривать передачу Запорожской АЭС под контроль представителей Киева взамен на добровольный выход ВСУ из Курского региона». Это «обращение» – дипфейк, склеенный на скорую руку», - заявили в этой связи в МИД РФ.
На Смоленской площади подчеркнули, что Мария Владимировна «ничего подобного никогда не произносила», напомнив о недавнем дипфейке с заявлением врио губернатора Курской области, якобы призывавшего мужчин «вступать в ополчение».
Еще один фейк разоблачил в выходные Курский обком КПРФ. Его сайт взломали, и там появился призыв к курянам «подчиниться якобы предстоящей оккупации Курска». В КПРФ назвали это «наглой ложью и безумной фантазией укронацистских политтехнологов».
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