В МИД РФ назвали дипфейком видео со словами Захаровой о ЗАЭС и Курской АЭС

Видеоролик, в котором официальный представитель МИД РФ Мария Захарова якобы говорит о готовности России передать Украине Запорожскую АЭС в случае выхода ВСУ из Курской области, является дипфейком, сообщили в МИД РФ.

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В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что подобное является провокацией украинских спецслужб при содействии западных кураторов.

Подлинными источниками информации являются только официальные ресурсы ведомства и Telegram-канал Марии Захаровой.

Ранее на неделе в соцсетях также появилось видео, на котором врио губернатора Курской области Алексей Смирнов якобы призывает всех мужчин региона взять оружие и вступить в ополчение. Позже Смирнов подтвердил, что не выступал с подобным обращением, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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