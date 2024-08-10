В МИД РФ назвали дипфейком видео со словами Захаровой о ЗАЭС и Курской АЭС
Видеоролик, в котором официальный представитель МИД РФ Мария Захарова якобы говорит о готовности России передать Украине Запорожскую АЭС в случае выхода ВСУ из Курской области, является дипфейком, сообщили в МИД РФ.
В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что подобное является провокацией украинских спецслужб при содействии западных кураторов.
Подлинными источниками информации являются только официальные ресурсы ведомства и Telegram-канал Марии Захаровой.
Ранее на неделе в соцсетях также появилось видео, на котором врио губернатора Курской области Алексей Смирнов якобы призывает всех мужчин региона взять оружие и вступить в ополчение. Позже Смирнов подтвердил, что не выступал с подобным обращением, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru