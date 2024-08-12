Рогов предложил запустить хештег после атаки на ЗАЭС
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов после атаки Вооруженных сил Украины беспилотниками на Запорожскую АЭС предложил запустить хештег #StopUkrainianNuclearTerrorism (Остановите украинский ядерный терроризм), сообщает РИА Новости.
По его словам, жители стран Запада должны знать, что их власти являются спонсорами ядерного терроризма, который использует Украина.
Ранее стало известно, что на объекте охладительных систем ЗАЭС произошло возгорание. Это случилось из-за обстрела Энергодара со стороны украинской армии. Радиационный фон вокруг станции и города Энергодар в норме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru