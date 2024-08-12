«Росатом»: ВСУ серьезно повредили градирню ЗАЭС
Градирня Запорожской атомной электростанции серьезно повреждена, следует из заявления «Росатома».
Это произошло в результате двух ударов беспилотников Вооруженных сил Украины. Произошедший пожар был потушен сотрудниками МЧС. Отмечается, что угрозу обрушения конструкции оценят специалисты.
Госкорпорация отмечает, что атака ВСУ является актом ядерного терроризма.
Ранее стало известно, что на объекте охладительных систем ЗАЭС произошло возгорание. Это случилось из-за обстрела Энергодара со стороны украинской армии. Радиационный фон вокруг станции и города Энергодар в норме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Росатом»: ВСУ серьезно повредили градирню ЗАЭС
- Байден не исключил региональную войну на Ближнем Востоке
- СМИ: «Хамас» готов заключить перемирие с Израилем
- На атакованной ВСУ Запорожской АЭС локализовали пожар
- СМИ: Обама тайно руководит предвыборной кампанией Харрис
- «Спартак» не смог одолеть «Ахмат» в матче РПЛ
- На ЗАЭС оценили последствия возгорания на объекте
- В Госдуме призвали освободить от налогов бросивших дома жителей Курской области
- Началась церемония закрытия Олимпиады в Париже
- Балицкий заявил о возгорании на ЗАЭС из-за обстрела ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru