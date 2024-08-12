«Росатом»: ВСУ серьезно повредили градирню ЗАЭС

Градирня Запорожской атомной электростанции серьезно повреждена, следует из заявления «Росатома».

Балицкий заявил о возгорании на ЗАЭС из-за обстрела ВСУ

Это произошло в результате двух ударов беспилотников Вооруженных сил Украины. Произошедший пожар был потушен сотрудниками МЧС. Отмечается, что угрозу обрушения конструкции оценят специалисты.

Госкорпорация отмечает, что атака ВСУ является актом ядерного терроризма.

Ранее стало известно, что на объекте охладительных систем ЗАЭС произошло возгорание. Это случилось из-за обстрела Энергодара со стороны украинской армии. Радиационный фон вокруг станции и города Энергодар в норме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:УкраинаВСУАЭС

Горячие новости

Все новости

партнеры