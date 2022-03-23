СМИ: Польша вышлет около 40 дипломатов России «за шпионаж»
Варшава вышлет около 40 российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже. Об этом сообщил польский портал Onet со ссылкой на источники в правительстве страны.
По данным портала, утром в МИД Польши был вызван посол РФ в Варшаве Сергей Андреев. Официального подтверждения этой информации нет
Ранее экс-министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков заявлял, что есть риск открытия Польшей «нового фронта» на Украине, если поляки пошлют в западные области соседней страны свой экспедиционный корпус.
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