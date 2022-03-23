СМИ: Польша вышлет около 40 дипломатов России «за шпионаж»

По данным портала, утром в МИД Польши был вызван посол РФ в Варшаве Сергей Андреев. Официального подтверждения этой информации нет

Ранее экс-министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков заявлял, что есть риск открытия Польшей «нового фронта» на Украине, если поляки пошлют в западные области соседней страны свой экспедиционный корпус.

