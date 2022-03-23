Стрелков предупредил об угрозе открытия «второго фронта» Польшей

Польша может открыть второй фронт России, сейчас ведущей военную спецоперацию на Украине, заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков на своей странице во «ВКонтакте». По его оценке, произойдет это или нет, станет понятно в течение ближайших несколько недель.

«Вполне возможно, что в ближайшие несколько недель будет "открыт новый фронт" западнее Киева. Об этом свидетельствует лихорадочная подготовка поляками своего "экспедиционного корпуса" для участия в боевых действиях на западной Украине», - написал Стрелков.