Стрелков предупредил об угрозе открытия «второго фронта» Польшей

Польша может открыть второй фронт России, сейчас ведущей военную спецоперацию на Украине, заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков на своей странице во «ВКонтакте». По его оценке, произойдет это или нет, станет понятно в течение ближайших несколько недель.

«Вполне возможно, что в ближайшие несколько недель будет "открыт новый фронт" западнее Киева. Об этом свидетельствует лихорадочная подготовка поляками своего "экспедиционного корпуса" для участия в боевых действиях на западной Украине», - написал Стрелков.

Киев, Харьков и Донбасс: Стрелков назвал условие быстрого завершения спецоперации

Между тем, боевые действия на западе Украины пока не ведутся: сообщалось о продвижении российских войск к Киеву с севера, о переходе под контроль ВС РФ Херсона и ряда южных территорий Украины, а также о сражениях на востоке страны.

Ранее Стрелков заявил «Радиоточке НСН», что спецоперация рискует растянуться надолго, если ВС России совместно с бойцами ДНР и ЛНР не удастся окружить и уничтожить группировки ВСУ под Харьковом и в Донбассе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаПольшаКиевИгорь СтрелковДонбасс
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