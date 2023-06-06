Вода продолжает подниматься до десяти метров в районе поврежденной Каховской ГЭС
Вода продолжает подниматься в населенных пунктах после прорыва плотины Каховской гидроэлектростанции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы Херсонской области.
Отмечается, что уровень воды в Новой Каховке увеличился до 10 метров, в Днепрянах — до 8 метров, в Корсунке — до 5,3 метра.
«По прогнозам, в течение 72 часов вода упадет до обычного уровня, но нам надо пережить эти 72 часа», — рассказал журналистам глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.
Ранее стало известно об ударах по Каховской ГЭС, разрушении задвижек и неконтролируемом сбросе воды ниже по течению, напоминает РИА ФАН. Известно, что были разрушены 11 из 28 пролетов станции. Предположительно, удар по ГЭС наносился из украинской реактивной системы залпового огня «Ольха». В зоне подтопления находятся прибрежные территории 14 населенных пунктов, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru