СМИ: ЗРК Patriot неспособен перехватывать ракеты РФ над Украиной

Зенитные ракетные комплексы Patriot производства США не смогли эффективно перехватить ракеты России по целям на территории Украины, сообщает The Washington Post (WP).

По словам экспертов, отчасти это происходит потому, что Москва продолжает манипулировать своими ракетами, чтобы обойти системы». Вероятнее всего, потребуются десятки систем, чтобы создать хоть какое-то подобие воздушного щита.

При этом по данным газеты, Patriot — единственные системы, которые могут сбивать российские баллистические ракеты.

Украинские системы противовоздушной обороны (ПВО) не справляются, так как у них почти закончился ресурс, а заместить его нечем, рассказал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в беседе с НСН.

ФОТО: ТАСС
