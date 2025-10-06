СМИ: Банки навязывают страховки с 18-кратной наценкой
Российские банки продают клиентам страхование жизни, здоровья и финансовых рисков с наценкой в 18 раз, сообщают «Известия» со ссылкой на Службу финансового уполномоченного.
Такие финансовые продукты продают пакетом с потребительскими кредитами. Случаи кратного завышения реальной цены полисов есть у СНГБ, «Металлинвестбанка», РСХБ, ПСБ. Навязывают и дополнительные услуги, хотя по закону это запрещено.
Количество жалоб россиян на действия кредитных организаций за полугодие увеличилось на 40%. Эксперты говорят, что необходимо ужесточить наказание для банков.
Навязанные услуги от недобросовестных менеджеров приведут к куда большим потерям, чем развод от мошенников, рассказал заслуженный экономист Российской Федерации, финансовый омбудсмен Павел Медведев в беседе с НСН.
