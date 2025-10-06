В Подмосковье мигранты устроили национальную игру в козлодрание

Посмотреть и поучаствовать пришли около 500 мигрантов. В соцсетях разгорается скандал, связанный с национальной игрой «кок-бору», которую провели в подмосковной деревне Коняшино. Суть игры — забить в ворота мертвого козла. На пустыре возле линий электропередач собралось не меньше 500 человек, в основном мигранты с детьми. Огромная толпа обустроилась вокруг палаток, молельных мест и импровизированной трибуны.

По словам очевидцев, досталось не только козлу, но и баранам — их также привезли на убой. По окончании игрищ головы животных были разбросаны у полевых кухонь. После того, как видео с народным гулянием попало в интернет, местные жители возмутились и обратились к администрации округа, однако в официальном ответе говорится, что миграционное законодательство не нарушено, а целевое использование земельного участка было не согласовано. Прокуратура Раменского округа проводит проверку.

Ранее в Уфе произошло жестокое нападение мигрантов на подростка-инвалида, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

