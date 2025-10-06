Трамп рассказал, почему не спотыкается на лестницах, как Байден
6 октября 202502:33
Американский лидер Дональд Трамп объяснил, почему не спотыкается на лестницах, как экс-президент США Джо Байден.
Он указал, что медленно преодолевает ступени. «Я должен быть осторожен, потому что когда-нибудь я, вероятно, упаду», — сказал глава Белого дома. Трамп отметил, что шансы Байдена «спуститься с лестницы были невелики».
Ранее Трамп споткнулся, поднимаясь по трампу самолета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
