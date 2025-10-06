Трамп рассказал, почему не спотыкается на лестницах, как Байден

Белгород за сутки атаковали 109 дронов ВСУ В Амстердаме прошла демонстрация за мир и против поставок оружия Украине Губернатор Камчатки Солодов предложил ввести норму о компенсации расходов на спасательные операции, когда организаторы турпоходов нарушают нормы безопасности Обвал на рынке смартфонов объяснили ростом цен и отсутствием глобальных инноваций