Ребенка с инвалидностью не пустили в детский центр из-за ходунков
В Москве 8-летнему мальчику с инвалидностью отказали в посещении детского развлекательного центра, сообщает Telegra-канал Readovka.
Как рассказал отец, причиной ограничения назвали ходунки, которые ребенок использует для передвижения. Администрация предложила нести мальчика на руках, однако такой вариант исключал возможность самостоятельных игр и социализации. Мужчина дал понять сотрудникам, что лишение ребенка ходунков «отрезает ему ноги».
По словам отца, отказ нарушает Федеральный закон «О социальной защите инвалидов», гарантирующий право на беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры. Родители требуют пересмотреть правила центра и создать инклюзивную среду для детей.
Ранее в Уфе произошло жестокое нападение мигрантов на подростка-инвалида, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
