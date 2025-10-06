Ребенка с инвалидностью не пустили в детский центр из-за ходунков

Как рассказал отец, причиной ограничения назвали ходунки, которые ребенок использует для передвижения. Администрация предложила нести мальчика на руках, однако такой вариант исключал возможность самостоятельных игр и социализации. Мужчина дал понять сотрудникам, что лишение ребенка ходунков «отрезает ему ноги».

По словам отца, отказ нарушает Федеральный закон «О социальной защите инвалидов», гарантирующий право на беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры. Родители требуют пересмотреть правила центра и создать инклюзивную среду для детей.

Ранее в Уфе произошло жестокое нападение мигрантов на подростка-инвалида, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

