Каждая пятая компания в РФ решила перейти на отечественные мессенджеры
В России каждая пятая компания приняла решение перейти на отечественные мессенджеры MAX, «VK Мессенджер» и «Яндекс Мессенджер», сообщают «Известия».
Как показало исследование сервиса Calltouch, еще месяц назад ситуация была иной. Это связано с ограничением голосовых звонков в зарубежных программах и необходимостью поддерживать стабильную связь.
По словам экспертов, тренд на импортозамещение в коммуникациях будет усиливаться: компаниям важно снижать зависимость от иностранных платформ, а российские решения лучше интегрируются с отечественными системами управления, что повышает безопасность данных.
После ограничения звонков мошенничество в иностранных мессенджерах сократилось в разы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
