Каждая пятая компания в РФ решила перейти на отечественные мессенджеры

Как показало исследование сервиса Calltouch, еще месяц назад ситуация была иной. Это связано с ограничением голосовых звонков в зарубежных программах и необходимостью поддерживать стабильную связь.

По словам экспертов, тренд на импортозамещение в коммуникациях будет усиливаться: компаниям важно снижать зависимость от иностранных платформ, а российские решения лучше интегрируются с отечественными системами управления, что повышает безопасность данных.

После ограничения звонков мошенничество в иностранных мессенджерах сократилось в разы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

