Издание Mirror пишет, что применение такого орудия против РФ может сказаться на последствиях — а именно это может восприниматься как провокация на третью мировую войну. Эти ракеты могут запускаться либо с помощью бомбардировщиков, которых Украине не дадут, либо с помощью американских кораблей, которые должны будут находиться в Черном море.

Однако сейчас появились наземные установки, с которых можно будет запускать определенную версию ракеты. Нанесение ударов вглубь России Tomahawk потребует военной помощи, как американцев, так и британцев.

Президент России Владимир Путин заявил, что Путин: Возможная поставка Киеву Tomahawk разрушит отношения с США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

