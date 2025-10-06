СМИ: В Британии испугалась возможного ответа России на Tomahawk
СМИ Великобритании начали обсуждать возможную передачу Украине крылатых ракет Tomahawk и то, как на них отреагирует Россия, сообщает Telegra-канал Readovka.
Издание Mirror пишет, что применение такого орудия против РФ может сказаться на последствиях — а именно это может восприниматься как провокация на третью мировую войну. Эти ракеты могут запускаться либо с помощью бомбардировщиков, которых Украине не дадут, либо с помощью американских кораблей, которые должны будут находиться в Черном море.
Однако сейчас появились наземные установки, с которых можно будет запускать определенную версию ракеты. Нанесение ударов вглубь России Tomahawk потребует военной помощи, как американцев, так и британцев.
Президент России Владимир Путин заявил, что Путин: Возможная поставка Киеву Tomahawk разрушит отношения с США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
