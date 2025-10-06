СМИ: Американцы почувствовали на себе влияние тарифов Трампа

По данным издания, стоимость иностранной продукции увеличивается на фоне того, как в стране кончаются ее запасы. С марта по август в стране подорожала аудиотехника, платья и товары для дома. Большинство этих товаров импортируются. В стране дорожают и другие товары, среди которых — консервированные супы, так как производители жалуются на недостаток жести для банок. Также стали дороже запчасти для автомобилей, обувь, бытовая техника, спортивные товары.

Американские представители отраслей общественного питания, строительства и коммунальных услуг обеспокоены влиянием тарифов на их деятельность. По словам экспертов, в ближайшие месяцы доля расходов, которая приходится на потребителей, может вырасти до 60%, так как последствия тарифов для граждан еще не полностью проявились.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Трамп заявил о намерении ввести пошлины на зарубежные фильмы и мебель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

