СМИ: Американцы почувствовали на себе влияние тарифов Трампа
В США фиксируется подорожание различных импортных товаров после введения тарифов президентом Дональдом Трампом, сообщает Financial Times.
По данным издания, стоимость иностранной продукции увеличивается на фоне того, как в стране кончаются ее запасы. С марта по август в стране подорожала аудиотехника, платья и товары для дома. Большинство этих товаров импортируются. В стране дорожают и другие товары, среди которых — консервированные супы, так как производители жалуются на недостаток жести для банок. Также стали дороже запчасти для автомобилей, обувь, бытовая техника, спортивные товары.
Американские представители отраслей общественного питания, строительства и коммунальных услуг обеспокоены влиянием тарифов на их деятельность. По словам экспертов, в ближайшие месяцы доля расходов, которая приходится на потребителей, может вырасти до 60%, так как последствия тарифов для граждан еще не полностью проявились.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Трамп заявил о намерении ввести пошлины на зарубежные фильмы и мебель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru