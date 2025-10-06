Столтенберг: Трамп оставил Исландию в НАТО из-за подлодок России

Как выяснилось в ходе обсуждения членства Исландии в Альянсе, отсутствие у страны собственных вооруженных сил делает для нее невозможным выполнение установленных требований по объему финансовых взносов.

Бывший глава Минобороны США Джеймс Мэттис дал разъяснение Трампу, что Исландию стоит оставить в НАТО ради возможности отслеживать российские субмарины. Президент США заявил, что Вашингтон позволит Исландии сохранить членство в блоке.

Совокупные расходы государств НАТО на оборону в текущем году оцениваются в $1,404 трлн. В текущем году 31 государство Североатлантического альянса будет направлять целевые 2% ВВП на оборону. Исключением станет Исландия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

