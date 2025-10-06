Столтенберг: Трамп оставил Исландию в НАТО из-за подлодок России
Американский президент Дональд Трамп согласился оставить Исландию в Североатлантическом альянсе ради возможности отслеживать подлодки России, сообщает The Guardian со ссылкой на автобиографию экс-генсека НАТО Йенса Столтенберга под названием «Под моим надзором».
Как выяснилось в ходе обсуждения членства Исландии в Альянсе, отсутствие у страны собственных вооруженных сил делает для нее невозможным выполнение установленных требований по объему финансовых взносов.
Бывший глава Минобороны США Джеймс Мэттис дал разъяснение Трампу, что Исландию стоит оставить в НАТО ради возможности отслеживать российские субмарины. Президент США заявил, что Вашингтон позволит Исландии сохранить членство в блоке.
Совокупные расходы государств НАТО на оборону в текущем году оцениваются в $1,404 трлн. В текущем году 31 государство Североатлантического альянса будет направлять целевые 2% ВВП на оборону. Исключением станет Исландия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Каждая пятая компания в РФ решила перейти на отечественные мессенджеры
- СМИ: Банки навязывают страховки с 18-кратной наценкой
- Столтенберг: Трамп оставил Исландию в НАТО из-за подлодок России
- Трамп рассказал, почему не спотыкается на лестницах, как Байден
- СМИ: ЗРК Patriot неспособен перехватывать ракеты РФ над Украиной
- СМИ: В Британии испугалась возможного ответа России на Tomahawk
- В Подмосковье мигранты устроили национальную игру в козлодрание
- СМИ: Американцы почувствовали на себе влияние тарифов Трампа
- Ребенка с инвалидностью не пустили в детский центр из-за ходунков
- Полумарафон «Моя столица» собрал 15 тыс. спортсменов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru