Столтенберг: Трамп оставил Исландию в НАТО из-за подлодок России

Американский президент Дональд Трамп согласился оставить Исландию в Североатлантическом альянсе ради возможности отслеживать подлодки России, сообщает The Guardian со ссылкой на автобиографию экс-генсека НАТО Йенса Столтенберга под названием «Под моим надзором».

Столтенберг: НАТО чуть не распалась на встрече с Трампом в 2018 году

Как выяснилось в ходе обсуждения членства Исландии в Альянсе, отсутствие у страны собственных вооруженных сил делает для нее невозможным выполнение установленных требований по объему финансовых взносов.

Бывший глава Минобороны США Джеймс Мэттис дал разъяснение Трампу, что Исландию стоит оставить в НАТО ради возможности отслеживать российские субмарины. Президент США заявил, что Вашингтон позволит Исландии сохранить членство в блоке.

Совокупные расходы государств НАТО на оборону в текущем году оцениваются в $1,404 трлн. В текущем году 31 государство Североатлантического альянса будет направлять целевые 2% ВВП на оборону. Исключением станет Исландия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: youtube.com/@NATONews
ТЕГИ:Дональд ТрампСШАИсландияНАТОЙенс Столтенберг

