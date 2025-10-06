Трамп анонсировал поединок UFC в Белом доме в свой юбилей
6 октября 202504:32
В 2026 году в Белом доме состоится поединок за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Как заявил президент США Дональд Трамп, он пройдет 14 июня, в день 80-летия американского лидера.
Ожидается, мероприятие включат в программу празднования America 250 — юбилея подписания Декларации независимости, который будут отмечать в 2026 году. Разрешения и логистические детали события пока не подтверждены. По словам Трампа, бой смогут посетить до 25 тысяч человек.
