Трамп анонсировал поединок UFC в Белом доме в свой юбилей

Как заявил президент США Дональд Трамп, он пройдет 14 июня, в день 80-летия американского лидера.

Ожидается, мероприятие включат в программу празднования America 250 — юбилея подписания Декларации независимости, который будут отмечать в 2026 году. Разрешения и логистические детали события пока не подтверждены. По словам Трампа, бой смогут посетить до 25 тысяч человек.

