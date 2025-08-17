СМИ: Зеленский отказался от вывода войск из Донбасса
Украинский президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом и главами европейских стран отказался от идеи вывода войск из Донбасса, сообщает Reuters.
Зеленский отклонил это требование. По данным The New York Times, признание Киевом всего Донбасса территорией России поможет быстро достичь соглашения о мире. Трамп после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным отказался от требования немедленного прекращения огня. Глава Белого дома считает, что можно быстро договориться о мирном договоре, если Зеленский согласится передать Москве оставшуюся часть Донбасса.
Ранее президент Украины заявил, что Киев не собирается выводить войска из Донбасса, поскольку опасается возможного нового наступления с этой территории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
