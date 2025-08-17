Зеленский отклонил это требование. По данным The New York Times, признание Киевом всего Донбасса территорией России поможет быстро достичь соглашения о мире. Трамп после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным отказался от требования немедленного прекращения огня. Глава Белого дома считает, что можно быстро договориться о мирном договоре, если Зеленский согласится передать Москве оставшуюся часть Донбасса.

Ранее президент Украины заявил, что Киев не собирается выводить войска из Донбасса, поскольку опасается возможного нового наступления с этой территории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

