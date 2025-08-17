СМИ: Трампа намерен устроить встречу Путина и Зеленского 22 августа

Американский лидер Дональд Трамп выразил намерение организовать встречу в трехстороннем формате с участием России, США и Украины 22 августа, сообщает Axios.

СМИ: Зеленский собирается поехать на встречу с Трампом 18 августа

По данным портала, глава США также сообщил о таком намерении лидерам европейских стран. Это произошло во время телефонного разговора после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поддержал предложение Трампа о трехсторонней встрече с РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаРоссияСШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры