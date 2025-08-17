СМИ: Трампа намерен устроить встречу Путина и Зеленского 22 августа
17 августа 202501:01
Американский лидер Дональд Трамп выразил намерение организовать встречу в трехстороннем формате с участием России, США и Украины 22 августа, сообщает Axios.
По данным портала, глава США также сообщил о таком намерении лидерам европейских стран. Это произошло во время телефонного разговора после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поддержал предложение Трампа о трехсторонней встрече с РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
