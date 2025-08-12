Зеленский заявил, что Украина не выведет войска из Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев не собирается выводить войска из Донбасса, поскольку опасается возможного нового наступления с этой территории.

Он пояснил, что, по его мнению, Донбасс может стать плацдармом для атак на Днепропетровскую и Харьковскую области.

Зеленский отметил, что, по его оценке, для урегулирования конфликта может потребоваться три встречи на уровне лидеров — две двусторонние и одна трехсторонняя.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что США в рамках предложений по мирному урегулированию предусматривают вывод украинских войск из контролируемой Киевом части ДНР в качестве первого этапа. В публикации уточнялось, что в американском плане также содержатся положения о территориальных уступках России, передает «Радиоточка НСН».

