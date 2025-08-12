Зеленский заявил, что Украина не выведет войска из Донбасса

Зеленский отметил, что, по его оценке, для урегулирования конфликта может потребоваться три встречи на уровне лидеров — две двусторонние и одна трехсторонняя.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что США в рамках предложений по мирному урегулированию предусматривают вывод украинских войск из контролируемой Киевом части ДНР в качестве первого этапа. В публикации уточнялось, что в американском плане также содержатся положения о территориальных уступках России, передает «Радиоточка НСН».

