Зеленский заявил, что Украина не выведет войска из Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев не собирается выводить войска из Донбасса, поскольку опасается возможного нового наступления с этой территории.
Он пояснил, что, по его мнению, Донбасс может стать плацдармом для атак на Днепропетровскую и Харьковскую области.
Зеленский отметил, что, по его оценке, для урегулирования конфликта может потребоваться три встречи на уровне лидеров — две двусторонние и одна трехсторонняя.
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что США в рамках предложений по мирному урегулированию предусматривают вывод украинских войск из контролируемой Киевом части ДНР в качестве первого этапа. В публикации уточнялось, что в американском плане также содержатся положения о территориальных уступках России, передает «Радиоточка НСН».
