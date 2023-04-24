СМИ: ВСУ вывели практически всех военных из Артемовска
24 апреля 202312:57
Украинская армия вывела из Артемовска практически всех военных, сообщает испанская газета Mundo со ссылкой на источник, знакомый с передвижениями украинских военных.
По данным издания, в городе осталось лишь несколько бригад ВСУ.
Однако президент Украины Владимир Зеленский накануне сообщил Al Arabiya, что Украина не откажется от удержания Артемовска.
Ранее стало известно, что украинская армия может остаться без поддержки Запада в случае провала анонсированного наступления, сообщает «Радиоточка НСН».
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24 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru