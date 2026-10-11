«Ахмат» и «Балтика» сыграли вничью в матче 11-го тура РПЛ

После этой игры «Балтика» с 12 очками занимает седьмое место в РПЛ. Команда из Калининграда продлила свою безвыигрышную серию в чемпионате до четырех матчей подряд.

«Ахмат» с 11 очками располагается на 11-й строчке турнирной таблицы.

В следующем, 11-м туре, который пройдет 18 октября, «Ахмат» отправится в Санкт-Петербург в гости к «Зениту», а «Балтика» в тот же день примет на своем поле «Ростов», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

