«Ахмат» и «Балтика» сыграли вничью в матче 11-го тура РПЛ
Грозненский «Ахмат» и калининградская «Балтика» сыграли вничью в матче десятого тура российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая в Грозном, завершилась со счетом 0:0.
После этой игры «Балтика» с 12 очками занимает седьмое место в РПЛ. Команда из Калининграда продлила свою безвыигрышную серию в чемпионате до четырех матчей подряд.
«Ахмат» с 11 очками располагается на 11-й строчке турнирной таблицы.
В следующем, 11-м туре, который пройдет 18 октября, «Ахмат» отправится в Санкт-Петербург в гости к «Зениту», а «Балтика» в тот же день примет на своем поле «Ростов», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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