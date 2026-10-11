МО РФ: Силы ПВО за 12 часов сбили 112 БПЛА ВСУ

Средства ПВО за 12 часов 11 октября уничтожили 112 украинских БПЛА над территорией России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

МО: Силы ПВО за ночь сбили почти 480 БПЛА ВСУ

По данным ведомства, беспилотники самолетного типа были сбиты с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.

Как уточнили в МО РФ, беспилотники были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской областями, Крымом и Московским регионом.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 11 октября силы ПВО 479 БПЛА ВСУ над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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