МО РФ: Силы ПВО за 12 часов сбили 112 БПЛА ВСУ
Средства ПВО за 12 часов 11 октября уничтожили 112 украинских БПЛА над территорией России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
По данным ведомства, беспилотники самолетного типа были сбиты с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.
Как уточнили в МО РФ, беспилотники были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской областями, Крымом и Московским регионом.
Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 11 октября силы ПВО 479 БПЛА ВСУ над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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