Собянин: Уничтожены 23 летевших на Москву БПЛА ВСУ
11 октября 202621:17
Александр Грин
Системы противовоздушной обороны Минобороны РФ уничтожили 23 БПЛА ВСУ, летевших в сторону Москвы с начала дня. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем «Максе».
Днем мэр Москвы сообщил об уничтожении двух БПЛА, а вечером - 10 и 11 соответственно. Градоначальник уточнил, что специалисты экстренных служб уже работают на местах падения обломков дронов.
Ранее Росавиация ввела ограничения на работу всех аэропортов московского авиаузла, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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