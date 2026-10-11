Собянин: Уничтожены 23 летевших на Москву БПЛА ВСУ

Системы противовоздушной обороны Минобороны РФ уничтожили 23 БПЛА ВСУ, летевших в сторону Москвы с начала дня. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем «Максе».

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Днем мэр Москвы сообщил об уничтожении двух БПЛА, а вечером - 10 и 11 соответственно. Градоначальник уточнил, что специалисты экстренных служб уже работают на местах падения обломков дронов.

Ранее Росавиация ввела ограничения на работу всех аэропортов московского авиаузла, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Щербак
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